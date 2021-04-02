В США заявили о желании наладить отношения с Россией

Руководство США озвучило планы по дальнейшим отношениям с Россией. Об этом в ходе брифинга рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Руководство США озвучило планы по дальнейшим отношениям с Россией. Об этом в ходе брифинга рассказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Госдепа заявил, что Белый дом хочет стабилизировать отношения с РФ, но винит Москву в их резком ухудшении. Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что отношения двух стран "достигли дна".

"Остается правдой, что мы продолжаем добиваться стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Просто наличие между нами этих глубоких разногласий, просто пребывание отношений в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не означает, что не будет сфер тактического совпадения (интересов)", — отметил Нед Прайс.

Глава пресс-службы Госдепартамента добавил, что если США найдут с Россией сферы, отвечающие национальным интересам Америки, они будут в них взаимодействовать.