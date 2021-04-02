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10:49   2 Апреля 2021
Происшествия

СК возбудил дело после смерти двух человек при обрушении кровли ангара в Ахтубинске

СК возбудил дело после смерти двух человек при обрушении кровли ангара в Ахтубинске

Генеральный директор ООО "Промстрой" стал фигурантом уголовного дела из-за гибели двух жителей Ахтубинска во время проведения работ на крыше ангара на территории войсковой части.

По версии следствия, подозреваемый в начале апреля 2021 года допустил четверых работников, не прошедших стажировку и проверку знаний о навыках безопасных действий во время разбора конструкций. Он также не выдал своим подчиненным спецодежду и не обеспечил контроль за соблюдением правил техники безопасности.

Во время работ случилось обрушение металлических конструкций, из-за которого погибли два человека, а еще двое получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Злоумышленнику инкриминировали ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Вскоре ему изберут меру пресечения.

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