Силовики провели обыски с изъятием документов в исполкоме Набережных Челнов

Следствие изучает документы в нескольких управлениях исполнительного комитета Набережных Челнов. Мэр и руководитель исполкома под подозрения не попали.

Следствие изучает документы в нескольких управлениях исполнительного комитета Набережных Челнов. Мэр и руководитель исполкома под подозрения не попали.

Уголовное дело ранее возбудили против местного бизнесмена, после чего была проведена выемка документов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информационной политики и по связям с общественностью городского исполкома Римму Мухаметзянову.

Оперативников заинтересовали несколько управлений, среди которых правовое, земельных и имущественных отношений, экономического развития, строительства и поддержки предпринимательства.