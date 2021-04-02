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10:46   2 Апреля 2021
Происшествия

Силовики провели обыски с изъятием документов в исполкоме Набережных Челнов

Силовики провели обыски с изъятием документов в исполкоме Набережных Челнов

Следствие изучает документы в нескольких управлениях исполнительного комитета Набережных Челнов. Мэр и руководитель исполкома под подозрения не попали.

Уголовное дело ранее возбудили против местного бизнесмена, после чего была проведена выемка документов, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информационной политики и по связям с общественностью городского исполкома Римму Мухаметзянову.

Оперативников заинтересовали несколько управлений, среди которых правовое, земельных и имущественных отношений, экономического развития, строительства и поддержки предпринимательства.

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