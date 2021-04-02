10:42 2 Апреля 2021Происшествия
Рыбак из Ленобласти провалился под тонкий лед и погиб
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины около поселка Мельниково в Приозерском районе. Вероятно, пострадавший провалился под лед во время рыбалки.
Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины около поселка Мельниково в Приозерском районе. Вероятно, пострадавший провалился под лед во время рыбалки.
Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти вытащили из реки Вуокса труп мужчины, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
По первоначальным данным, погибший собрался на весеннюю рыбалку, но в процессе провалился под тонкий весенний лед. Его тело было передано сотрудникам полиции, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.
Отмечается, что в день трагедии температура воздуха в регионе достигла семи градусов тепла.