Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:42   2 Апреля 2021
Происшествия

Рыбак из Ленобласти провалился под тонкий лед и погиб

Рыбак из Ленобласти провалился под тонкий лед и погиб

Полиция выясняет обстоятельства смерти мужчины около поселка Мельниково в Приозерском районе. Вероятно, пострадавший провалился под лед во время рыбалки.

Сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти вытащили из реки Вуокса труп мужчины, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По первоначальным данным, погибший собрался на весеннюю рыбалку, но в процессе провалился под тонкий весенний лед. Его тело было передано сотрудникам полиции, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что в день трагедии температура воздуха в регионе достигла семи градусов тепла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#спасатели #смерть #ленобласть #рыбак #лед

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров