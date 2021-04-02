Гинцбург заявил о природном механизме защиты младенцев от COVID-19

Способ передачи антител к коронавирусу от матери к ребенку в утробе раскрыл директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Способ передачи антител к коронавирусу от матери к ребенку в утробе раскрыл директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Женщина может обеспечить еще не родившегося ребенка иммунитетом к коронавирусу через плаценту, объяснил ученый. Природа смогла предусмотреть этот момент и создать механизм защиты, передает его слова РИА Новости.

В августе 2020 года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции. Ей стал препарат "Спутник V". Вакцина уже успела продемонстрировать свою эффективность и безопасность. Также заявлено об отсутствии долгосрочных негативных последствий от приема препарата. Многие специалисты сходятся во мнении, что именно "Спутник V" способен предотвратить третью волну COVID-19 в России, передает 360tv.ru.