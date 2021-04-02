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10:30   2 Апреля 2021
Происшествия

Крушение тайваньского поезда в туннеле привело к гибели 40 человек

Крушение тайваньского поезда в туннеле привело к гибели 40 человек

Спасатели устраняют последствия смертельной аварии в туннеле "Дациншуй" на Тайване. Там столкнулись поезд и машина, убиравшая камни.

Пассажирский состав столкнулся с техникой, расчищавшей туннель от камней в уезде Хуалянь, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

В результате аварии два вагона сошли с рельсов, а еще два — получили серьезные повреждения. Спасатели нашли на месте происшествия 40 трупов, 72 человека остаются заблокированными, а 61 пассажир был доставлен в больницу.

В настоящее время последствия инцидента ликвидируют сотрудники нескольких экстренных служб. Решается вопрос о возбуждении дела.

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