Путин выразил надежду на дальнейшее развитие союзнических отношений с Белоруссией

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов РФ и Белоруссии.

Информацию об этом сообщил Кремль. В поздравлении глава российского государства отметил укрепление российско-белорусских связей.

"Четверть века назад был подписан Договор об образовании Сообщества России и Беларуси, ставший первым значительным шагом на пути интеграционного взаимодействия наших стран. С тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей", — написано в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин также выразил уверенность, что страны продолжат продуктивную совместную работу по развитию всего комплекса конструктивных союзнических отношений.