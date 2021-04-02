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10:31   2 Апреля 2021
Россия

На мэра Майкопа возбудили дело по факту приобретения и хранения боеприпасов

На мэра Майкопа возбудили дело по факту приобретения и хранения боеприпасов

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра города Майкоп Андрея Гетманова, который ранее был задержан из-за обвинений в вымогательстве. Его обвиняют в хранении и приобретении боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Адыгее.

«Он [Андрей Гетманов — прим. ред.] подозревается в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ)», — сообщили правоохранители.

Андрей Гетманов был избран главой Майкопа в феврале 2018 года. Ранее он работал на космодроме "Байконур", после чего стал депутатом Государственного совета Адыгеи.

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