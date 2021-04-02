Профессор сделал прогноз о карьере тяжелобольной Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больше не вернется в профессию, но, возможно, сможет появляться в эпизодах. Актриса проходит лечение от рака мозга.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк больше не вернется в профессию, но, возможно, сможет появляться в эпизодах. Актриса проходит лечение от рака мозга.

Прогноз о карьере знаменитой артистки сделал профессор и член-корреспондент РАН Петр Чумаков. Специалист считает, что Заворотнюк уже не сыграет больших ролей.

"Извините, но, когда у человека вырезали огромный кусок мозга, он становится совсем другим. Вряд ли она сможет произносить какие-то монологи, но не исключено, что сможет появляться в эпизодах. Я так понимаю, что у нее есть определенные сложности", — заявил Чумаков "Комсомольской правде".

Также эксперт назвал самый оптимистичный прогноз о здоровье Заворотнюк. По его мнению, актриса имеет шансы на выздоровление, ведь наука достигла больших успехов в лечении рака.

"Есть уже случаи полного исцеления вирусами. Есть даже технология, при которой через дырочку в черепе пациенту иглой вводят вирусы в центр опухоли, и за несколько месяцев она уменьшается и исчезает. В будущем это может даже избавить нас от операций", — рассказал Чумаков.

Анастасия Заворотнюк проходит лечение от рака мозга. О заболевании звезды стало известно два года назад, после чего она перестала появляться на публике.