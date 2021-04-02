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10:07   2 Апреля 2021
Происшествия

Обмотанное скотчем тело предпринимателя нашли на паркинге в Петербурге

Обмотанное скотчем тело предпринимателя нашли на паркинге в Петербурге

Неизвестные напали на сожительницу местного бизнесмена и украли из квартиры деньги. Позже был найден труп самого мужчины с тяжелыми травмами головы.

Полиция выясняет обстоятельства смерти бизнесмена, чей труп обнаружили местные жители на территории парковки, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным ведомства, тело мужчины было обмотано скотчем, а вероятной причиной смерти стали серьезные травмы головы. Отмечается, что накануне неизвестные избили сожительницу жертвы, проникли в квартиру и похитили 500 тыс. рублей, часы и смартфон.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Стражи порядка уже допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.

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