Обмотанное скотчем тело предпринимателя нашли на паркинге в Петербурге

Неизвестные напали на сожительницу местного бизнесмена и украли из квартиры деньги. Позже был найден труп самого мужчины с тяжелыми травмами головы.

Неизвестные напали на сожительницу местного бизнесмена и украли из квартиры деньги. Позже был найден труп самого мужчины с тяжелыми травмами головы.

Полиция выясняет обстоятельства смерти бизнесмена, чей труп обнаружили местные жители на территории парковки, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

По данным ведомства, тело мужчины было обмотано скотчем, а вероятной причиной смерти стали серьезные травмы головы. Отмечается, что накануне неизвестные избили сожительницу жертвы, проникли в квартиру и похитили 500 тыс. рублей, часы и смартфон.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Стражи порядка уже допросили свидетелей и назначили необходимые экспертизы.