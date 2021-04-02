Богдан Безпалько объяснил отсутствие Зеленского на встрече европейских лидеров

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на встречу лидеров стран-участниц "нормандского формата", так как Киев потерял влияние на ситуацию в Донбассе.

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на встречу лидеров стран-участниц "нормандского формата", так как Киев потерял влияние на ситуацию в Донбассе.

Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с журналистами издания Украина.ру. По его мнению, действия украинской стороны по Донбассу часто негативно сказывается на событиях в регионе.

"То, что не присутствовал президент Украины Владимир Зеленский в этой беседе, говорит о том, что участие Украины абсолютно ни на что не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что ее влияние всегда сказывается негативно", — рассказал Безпалько.

Видеоконференция президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель прошла 30 марта. Лидеры обсудили множество проблем, в том числе эпидемию коронавируса и ситуацию в Донбассе.