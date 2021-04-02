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10:06   2 Апреля 2021
Политика

Богдан Безпалько объяснил отсутствие Зеленского на встрече европейских лидеров

Богдан Безпалько объяснил отсутствие Зеленского на встрече европейских лидеров

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на встречу лидеров стран-участниц "нормандского формата", так как Киев потерял влияние на ситуацию в Донбассе.

Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с журналистами издания Украина.ру. По его мнению, действия украинской стороны по Донбассу часто негативно сказывается на событиях в регионе.

"То, что не присутствовал президент Украины Владимир Зеленский в этой беседе, говорит о том, что участие Украины абсолютно ни на что не влияет, с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, что ее влияние всегда сказывается негативно", — рассказал Безпалько.

Видеоконференция президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель прошла 30 марта. Лидеры обсудили множество проблем, в том числе эпидемию коронавируса и ситуацию в Донбассе.

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