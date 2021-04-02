Идеологическая чистка. Почему Британия начала избавляться от произведений искусства

Британия считает себя образцовой страной в части борьбы с расизмом, но местные активисты и французские журналисты готовы с этим поспорить.

Британское правительство во главе с Борисом Джонсоном опубликовало доклад об этническом и расовом неравенстве в стране, из которого следует, что государство не дискриминирует темнокожих. Великобританию можно считать «образцом для других стран», цитирует текст документа французское издание Le Figaro.

Провести официальное исследование англичане решили на фоне недавнего скандала в королевской семье. Напомним, внук Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл в телевизионном эфире заявили, что в Букингемском дворце царит расизм.

Однако в самом правительстве причиной заказа доклада назвали прошлогоднюю историю убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в США.

По словам французских журналистов, доклад по большей части составлен в позитивных тонах, а в его тексте отрицается «системный характер» расизма.

«Никто не отрицает существования расизма, но понятие "государственный расизм" используется безосновательно», — заявил председатель комиссии Тони Сьюэлл.

Он добавил, что в расовой интеграции Англии заметен прогресс. В частности, в парламенте увеличилось число представителей этнических меньшинств, а также повысился уровень образования темнокожих граждан.

«Вопреки стереотипам, дети разных этнических групп учатся в школе не хуже белых. Исключением являются лишь чернокожие родом с Карибских островов», — приводят слова комиссии журналисты.

Однако представители издания Le Figaro обратили внимание, что борются с расизмом в Великобритании безграмотно, поставив под удар искусство, литературу и музыку. Так, престижный Оксфордский университет заявил о намерении исключить из программы произведения Шуберта, заменив их африканской музыкой.

Страна всеми силами старается избавиться от своего «колониального прошлого», подчищая коллекции в музеях, королевских резиденциях и снося памятники.

«Предприятия приносят извинения или откупаются субсидиями для антирасистских ассоциаций», — пишут в Le Figaro.

Также французы отмечают, что антирасистские активисты и ассоциации в Британии крайне обеспокоены зацикленностью власти на борьбе с дискриминацией этнических меньшинств. По их мнению, это может дать обратный эффект и в итоге расколоть английское сообщество.

Между тем в Букингемском дворце объявили, что будут уделять больше внимания поддержке темнокожих граждан. По информации американских СМИ, при дворе в скором времени может даже появиться специалист, ответственный «за поддержку разнообразия».