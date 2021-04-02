Фролов объяснил реакцию капитана судна «Спасатель Карев» при встрече с кораблем НАТО

И оператор, и задействованные в работе суда были готовы к помехам в строительстве газопровода «СП-2», рассказали в Институте национальной энергетики.

Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин 1 апреля заявил о «явно спланированных» провокациях против кораблей, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». По его словам, помешать проекту пытаются с помощью рыболовецких судов, военных кораблей, самолетов и подлодок.

«Это, пожалуй, первый и беспрецедентный случай подобного рода в истории», — сообщил Минин.

Несмотря на установленную зону безопасности в 2,4 километра, рядом с техническими судами постоянно фиксируется присутствие военных кораблей иностранных государств, а на небольшой высоте регулярно летает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi, свидетельствует Минин.

В операторе опасаются повреждений трубопровода: 29 марта вокруг трубоукладочного судна «Фортуна» маневрировал боевой корабль польских ВМС, из-за чего судну обеспечения «Спасатель Карев» пришлось идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

В ответ на претензии Nord Stream 2 AG вооруженные силы Польши отвергли обвинения в провокациях и подчеркнули, что ВМС республики просто выполняют свои уставные задачи «в соответствии с международным правом».

Морские и воздушные суда НАТО бороздят водные и воздушные просторы в районе укладки газопровода «Северный поток — 2», игнорируя 1,5-мильную зону безопасности. От военных не отстают и гражданские — трубоукладочную баржу «Фортуна» дважды едва не протаранили pic.twitter.com/IxdxgBY9yA — НТВ (@ntvru) April 1, 2021

Провокация или нет?

Теоретическая возможность провокаций была очевидна еще в тот момент, когда трубоукладочное судно «Академик Черский» шло в Балтийское море, объясняет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Было ясно, что это тот риск, который необходимо учитывать при выполнении работ, и я очень сомневаюсь, что в Nord Stream 2 AG его не учитывали. Это косвенно подтверждает и правильная реакция капитана судна снабжения «Спасатель Карев»: теоретически, он был к этому готов. И оператор, и задействованные в строительстве организации в курсе этого риска», — рассказал «Политике Сегодня» Фролов.

И все же эксперт подчеркивает: не исключено, что польское командование говорит правду и произошедшее было случайностью. Попытки психологического давления во время нежеланной для Польши стройки имеют место быть, но кроме того, в Балтийском море довольно плотный трафик, отмечает Фролов. Несмотря на работы, там всегда будут проплывать суда: рыболовецкие, грузовые и даже военные.

«Произошедшее не обязательно было сознательной провокацией. "Глупость или предательство?", — вопрошал Павел Милюков на заседании Госдумы в 1916 году. Вполне возможно, что это глупость. Но сразу остро реагировать на произошедшее не надо. Нужно выразить позицию и обозначить свои возможности на случай повторения таких ситуаций», — заявил Фролов.

Интерес представляет будущая реакция Германии на произошедшую ситуацию — особенно, если в опасной близости от задействованных в строительстве кораблей будут регулярно появляться военные суда. Ведь речь идет в том числе о немецких интересах: проект общий, а не только российский.

«Пока Германия высказывается в ключе "ребята, давайте жить дружно". Позиция кота Леопольда здесь прекрасна, но не очень конструктивна. Германии нужно более жестко отнестись к своим европейским партнерам: если это была не случайность, надо дипломатическим образом принять меры, чтобы эти "случайности" не повторились», — заключил Фролов.

Польша против

В сентябре прошлого года правительство Польши «из политических соображений» предложило Германии поставлять газ через свой трубопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2». Как и ранее, аргументировала Варшава «европейской солидарностью» и «энергетической безопасностью» Евросоюза.

Изначально Baltic Pipe строился для снижения зависимости Польши от российского газа. Он должен транспортировать природный газ из Норвегии через Данию в Польшу, но закончить строительство планируется только в 2022 году. Этот газопровод меньше «Северного потока — 2» по объемам почти в пять раз — 10 миллиардов кубометров против 55.

Однако Германия не собирается отходить от сотрудничества с РФ. Берлин и Москва изначально заявляли, что 1230-километровый газопровод, проходящий по дну Балтийского моря, будет экономическим проектом, а не политическим. С этим в корне не согласна не только Польша, но США и Украина. Киев обеспокоен потерей доходов от транзита газа из РФ в Европу, а Штаты пытаются устранить конкурента в лице России и продавать Евросоюзу свой сжиженный природный газ.

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