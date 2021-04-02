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9:46   2 Апреля 2021
Происшествия

Следователи Тувы предъявили стоматологу обвинение после смерти девочки

Следователи Тувы предъявили стоматологу обвинение после смерти девочки

Врачу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявили обвинение, сообщает управление СК по республике.

Ранее сообщалось, что по указанию врача мать ребенка приобрела две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у девочки начались судороги, после чего она потеряла сознание. Позднее ребенок умер в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как уточняют в ведомстве, медик, "осознавая запрет на использование "Лидокаина" для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы, сделал инъекцию".

В настоящее время врача задержали, скоро будет решен о мере пресечения.

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#ск рф #смерть #девочка #стоматолог #тува

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