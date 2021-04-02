Следователи Тувы предъявили стоматологу обвинение после смерти девочки

Врачу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявили обвинение, сообщает управление СК по республике.

Врачу, после укола которого скончалась пятилетняя пациентка, предъявили обвинение, сообщает управление СК по республике.

Ранее сообщалось, что по указанию врача мать ребенка приобрела две ампулы обезболивающего средства. Во время укола у девочки начались судороги, после чего она потеряла сознание. Позднее ребенок умер в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как уточняют в ведомстве, медик, "осознавая запрет на использование "Лидокаина" для инфильтрационной анестезии пациентам в возрасте пяти лет, без предварительного проведения пробы, сделал инъекцию".

В настоящее время врача задержали, скоро будет решен о мере пресечения.