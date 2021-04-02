Лукашенко считает беспрецедентным внешнее давление на Россию и Белоруссию

Россия и Белоруссия испытывают беспрецедентное давление извне. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Россия и Белоруссия испытывают беспрецедентное давление извне. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусский лидер обратился к гражданам республики и россиянам по случаю празднования Дня единения народов двух стран. По его словам, пандемия коронавируса обострила негативные геополитические тренды. Сейчас Москва и Минск столкнулись с беспрецедентным внешним давлением. В этой обстановке сотрудничество в рамках Союзного государства позволяет оперативно реагировать на все современные угрозы.

Лукашенко добавил, что Россия и Белоруссия 25 лет назад выбрали правильный путь на сплочение и совместное развитие стран. Интеграция в рамках Союзного государства позволит преодолеть все трудности.

Ранее стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций против физических и юридических лиц Евросоюза.