Встреча Пашиняна и Путина может пройти 7 апреля в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 7 апреля в российской столице.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 7 апреля в российской столице.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян. По ее словам, Никол Пашинян в связи с предстоящей встречей с российским лидером 2 апреля ушел на самоизоляцию.

"В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции", — сообщила пресс-секретарь.

Власти России ранее сыграли важную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.