9:33 2 Апреля 2021Политика
Встреча Пашиняна и Путина может пройти 7 апреля в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 7 апреля в российской столице.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассчитывает провести личную встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 7 апреля в российской столице.
Об этом сообщила пресс-секретарь главы кабмина Мане Геворгян. По ее словам, Никол Пашинян в связи с предстоящей встречей с российским лидером 2 апреля ушел на самоизоляцию.
"В связи со встречей с президентом России Владимиром Путиным, намеченной на 7 апреля, премьер-министр Никол Пашинян со 2 апреля работает в режиме самоизоляции", — сообщила пресс-секретарь.
Власти России ранее сыграли важную роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.