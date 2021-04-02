Самолет ATR-72 протаранил Як-40 в аэропорту Сургута

Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута. В результате инцидента никто не пострадал. Воздушные судна получили повреждения.

Два самолета столкнулись в аэропорту Сургута. В результате инцидента никто не пострадал. Воздушные судна получили повреждения.

Инцидент произошел во время ремонта самолета. Воздушное судно ATR-72 с запущенными двигателями начало произвольно двигаться в сторону взлетной полосы, а после врезалось в Як-40, сообщили в пресс-службе уральского следственного комитета на транспорте.

На борту самолетов в момент аварии не было людей. Никто не пострадал. Оба судна получили механические повреждения. Специалисты уже осмотрели место инцидента и опросили работников аэропорта. Правоохранителям предстоит установить обстоятельства и причины инцидента.

Известно, что самолет ATR-72 принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", Як-40 — "Скол".