Врачи успешно провели операцию в полыхавшей клинике в Благовещенске

Операция в кардиохирургическом центре в Благовещенске успешно завершилась. По данным регионального ГУ МЧС, она проводилась в экстремальных условиях.

Операция в кардиохирургическом центре в Благовещенске успешно завершилась. По данным регионального ГУ МЧС, она проводилась в экстремальных условиях.

На территории медицинского центра произошел мощный пожар. По последним данным, площадь возгорания превысила 1,5 тыс. кв. м. Очевидцы сообщили, что видели мощное пламя, которое охватило крышу клиники. Спасатели эвакуировали 120 человек.

В момент экстренных мероприятий на первом этаже врачи проводили операцию. После успешного завершения пациент также был вывезен и размещен в другом медучреждении. В результате инцидента никто не пострадал.