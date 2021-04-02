Центр Гамалеи создал механизм модернизации вакцины от коронавируса

Механизм обновления вакцины от коронавирусной инфекции разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Механизм обновления вакцины от коронавирусной инфекции разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Технология так же базируется на аденовирусных векторах, рассказал директор организации Александр Гинцбург. Благодаря новому механизму в течение суток синтезируется новая последовательность, необходимая для борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Затем еще через сутки она помещается в уже установленный вектор препарата.

Сейчас обсуждается вопрос, нужно ли проводить все фазы испытаний новой вакцины. По словам Гинцбурга, в мировой практике есть случаи, когда подобные препараты проверяли на ограниченном числе людей, до ста человек, заметил ученый в комментарии РИА Новости

"Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство", — передает 360tv.ru.

Специалисты центра Гамалеи разработали первую российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V". Она создана на платформе аденовирусных векторов человека. Препарат прошел государственную регистрацию от Министерства здравоохранения РФ в августе 2020 года.