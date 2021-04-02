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8:49   2 Апреля 2021
Политика

Депутат Рады: разрушение украинской энергетики произошло "из-за РФ"

Депутат Рады: разрушение украинской энергетики произошло "из-за РФ"

Россия продает электричество по заниженным ценам, напомнил председатель Независимого профсоюза горняков, депутат Рады Михаил Волынец.

По словам парламентария, из-за таких действий России якобы останавливаются украинские ТЭЦ и уничтожаются шахты.

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций", — заявил депутат в эфире телеканала "Рада".

Волынец призывает отказаться от поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии, ведь Украина обладает своими "серьезными мощностями".

Президент Литвы Гитанас Науседа недавно также призвал украинскую исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию у Белоруссии.

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