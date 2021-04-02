Депутат Рады: разрушение украинской энергетики произошло "из-за РФ"

Россия продает электричество по заниженным ценам, напомнил председатель Независимого профсоюза горняков, депутат Рады Михаил Волынец.

Россия продает электричество по заниженным ценам, напомнил председатель Независимого профсоюза горняков, депутат Рады Михаил Волынец.

По словам парламентария, из-за таких действий России якобы останавливаются украинские ТЭЦ и уничтожаются шахты.

"Это гибридная энергетическая война для того, чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты и блоки тепловых электростанций", — заявил депутат в эфире телеканала "Рада".

Волынец призывает отказаться от поставок электроэнергии из РФ и Белоруссии, ведь Украина обладает своими "серьезными мощностями".

Президент Литвы Гитанас Науседа недавно также призвал украинскую исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию у Белоруссии.