Эпидемиолог назвал максимальные и минимальные сроки завершения пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса при оптимистичном сценарии завершится через полгода, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Пандемия коронавируса при оптимистичном сценарии завершится через полгода, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Распространение инфекции при пессимистичном сценарии прекратится через год, отметила эксперт. Еще в апреле 2020 года ученые на основе математического анализа сделали прогнозы, согласно которым пандемия продлится минимум полтора-два года.

"Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются", — сообщила Пшеничная в беседе с ТАСС.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что ситуация будет развиваться по оптимистичному или пессимистичному пути в зависимости от сознательности граждан. Важно, насколько они будут соблюдать профилактические меры.