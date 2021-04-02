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8:36   2 Апреля 2021
Общество

Эпидемиолог назвал максимальные и минимальные сроки завершения пандемии COVID-19

Эпидемиолог назвал максимальные и минимальные сроки завершения пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса при оптимистичном сценарии завершится через полгода, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Распространение инфекции при пессимистичном сценарии прекратится через год, отметила эксперт. Еще в апреле 2020 года ученые на основе математического анализа сделали прогнозы, согласно которым пандемия продлится минимум полтора-два года.

"Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются", — сообщила Пшеничная в беседе с ТАСС.

Представитель Роспотребнадзора добавила, что ситуация будет развиваться по оптимистичному или пессимистичному пути в зависимости от сознательности граждан. Важно, насколько они будут соблюдать профилактические меры.

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#пандемия #коронавирус #Эпидемиология

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