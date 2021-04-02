Мужчина с горящей бутылкой был задержан у стен Елисейского дворца

Мужчина с горящей бутылкой в руках пытался прорваться во двор Елисейского дворца. Гражданина сопровождали сообщники, которые снимали все на камеру, сообщила газета Le Figaro.

Мужчина с горящей бутылкой в руках пытался прорваться во двор Елисейского дворца. Гражданина сопровождали сообщники, которые снимали все на камеру, сообщила газета Le Figaro.

По сведениям издания, гражданин с неким сосудом с воткнутым в него зажженным куском ткани старался проникнуть во двор резиденции президента Франции. Его обнаружили, когда тот перелезал через забор. Соучастники находились рядом, все происходящее фиксировали на видеокамеру. Мотивы нарушителя не раскрываются.

Правоохранительные органы Франции задержали троих преступников, поместив их по стражу по подозрению в "попытке насилия с применением оружия". На нынешний момент устанавливается, кинул ли мужчина бутылку специально или нечаянно уронил перед задержанием. Сам же 30-летний парень назвал себя художником и заявил, что не планировал совершать насилия, передает издание ТАСС.