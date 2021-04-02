Социальные выплаты на жилье поднимут во многих регионах России

Прогнозируется увеличение показателей средней рыночной стоимости жилья во втором квартале 2021 года. Об этом свидетельствует приказ Минстроя.

Прогнозируется увеличение показателей средней рыночной стоимости жилья во втором квартале 2021 года. Об этом свидетельствует приказ Минстроя.

Согласно документу, повысится стоимость на жилье в Москве, Севастополе, Якутии и ещё 47 регионах России. Приведенные нормативы используются в расчетах социальной помощи и субсидии, которые связаны с жилищным обеспечением.

К ним также относится финансовая помочь малоимущим, многодетным и молодым семьям, жителям ветхих, аварийных домов и так далее. Если нормативы стоимости жилья растут, должен увеличиваться размер выплат, соответственно, передает "Парламентская газета".

Первые три места по увеличению нормативов заняли города Москва — 122 636 рублей (+ 4 376 рублей), Амурская область — 82 266 рублей (+4123 рубля) и Якутия — 97 425 рублей (+3981 рубль).