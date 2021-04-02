Стоимость перелетов по России взлетела на 15-120 процентов

Цена авиабилетов в некоторые российские городах, купленных в январе-марте с вылетом в апреле-июне, увеличилась на 15–120 процентов по сравнению с 2019 годом.

Цена авиабилетов в некоторые российские городах, купленных в январе-марте с вылетом в апреле-июне, увеличилась на 15–120 процентов по сравнению с 2019 годом.

"Известия" ознакомились с ценами на Aviasales, Туту.ру, Кupibilet и OneTwoTrip. Представители агрегаторов подтвердили изданию рост стоимости билетов.

Наиболее подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121 процент, в Томск — на 91 процент, в Нижнекамск — на 88 процентов, в Чебоксары — на 46 процентов, в Ростов-на-Дону — на 36 процентов. Заметно прибавили в цене перелеты из Сочи в Пермь — плюс 58 процентов, из Новосибирска в Нижневартовск — на 41 процент.

Стоимость перелетов из Москвы в Ростов, Ульяновск, Краснодар, Минеральные Воды, Ханты-Мансийск, Якутск и Сыктывкар увеличилась на 30–36 процентов. Более чем на 15 процентов подорожали билеты на ряд рейсов из Москвы и Сочи.