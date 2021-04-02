Трамп начал пользоваться новой соцсетью Campaign Nucleus

Экс-президент США Дональд Трамп и некоторая часть республиканцев стали пользователями новой соцсети Campaign Nucleus. Через нее политик планирует связываться с СМИ.

Экс-президент США Дональд Трамп и некоторая часть республиканцев стали пользователями новой соцсети Campaign Nucleus. Через нее политик планирует связываться с СМИ.

В 2016 году Campaign Nucleus была запущена экс-советником предвыборного штаба Трампа Бредом Парскейлом. Соцсеть занимается рассылкой текстовых сообщений, писем, заявлений СМИ и отправкой корреспонденции через почтовую службу США. Смысл создания платформы заключается в упрощенном общение кандидатов на выборные должности с избирателями и прессой.

Известно, что экс-глава Белого дома также занимается созданием своей собственной электронной платформы. Это произошло после блокировки Трампа во всех крупных социальных сетях мира.