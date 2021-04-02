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7:07   2 Апреля 2021
Армия

Ученый назвал два направления развития лазерного оружия

Ученый назвал два направления развития лазерного оружия

Развитие технологии применения лазерного оружия возможно по двум направлениям, рассказал президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.

По его словам, наиболее вероятно применять устройство при физическом уничтожении техники противника или для поражения систем управления орудия. Ученый отмечает, что в результате второго варианта может появится мощный импульс магнитного излучения, способный сжечь чипы и вывести из строя подконтрольный объект.

"Допустим, дрон летит, а нужно, чтобы он не летал. Можно попасть по нему из пушки, а можно лазерным лучом, но это очень дорогое удовольствие", — уточняет Ковш.

Глава Лазерной ассоциации также заявил, что в современных условиях второй прием будет наиболее современным и эффективным по сравнению с боевым лазером. К тому же, его начинают активно внедрять ведущие военные державы, поскольку тот стал более доступным.

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#россия #безопасность #армия #ученый #лазерное оружие

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