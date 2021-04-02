Ученый назвал два направления развития лазерного оружия

Развитие технологии применения лазерного оружия возможно по двум направлениям, рассказал президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.

Развитие технологии применения лазерного оружия возможно по двум направлениям, рассказал президент Лазерной ассоциации доктор физико-математических наук Иван Ковш.

По его словам, наиболее вероятно применять устройство при физическом уничтожении техники противника или для поражения систем управления орудия. Ученый отмечает, что в результате второго варианта может появится мощный импульс магнитного излучения, способный сжечь чипы и вывести из строя подконтрольный объект.

"Допустим, дрон летит, а нужно, чтобы он не летал. Можно попасть по нему из пушки, а можно лазерным лучом, но это очень дорогое удовольствие", — уточняет Ковш.

Глава Лазерной ассоциации также заявил, что в современных условиях второй прием будет наиболее современным и эффективным по сравнению с боевым лазером. К тому же, его начинают активно внедрять ведущие военные державы, поскольку тот стал более доступным.