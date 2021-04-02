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6:43   2 Апреля 2021
Политика

США понадеялись на открытие всех своих генконсульств в России

США понадеялись на открытие всех своих генконсульств в России

США намереваются возобновить работу всех своих консульств в России. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс в ходе брифинга указал, что из-за "сильной связи" с россиянами Вашингтон надеется на возобновление работы дипломатических миссий США по всей России. При этом в Вашингтоне на данном этапе не могут сказать, когда это может случиться.

Генеральное консульство США в Екатеринбурге 1 апреля перестало выдавать визы россиянам и обслуживать граждан США. В феврале представитель МИД России во Владивостоке Алексей Броварец заявлял, что генконсульство США в городе могут закрыть к середине весны.

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#госдеп #визы #генконсульство сша

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