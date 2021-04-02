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6:07   2 Апреля 2021
Общество

Партия пенсионеров предложила ввести равенство пенсии по всей России

Партия пенсионеров предложила ввести равенство пенсии по всей России

Пунктом предвыборной кампании Партии пенсионеров стало уравнение размера пенсий по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что в расчет пенсии предлагается включить все "северные" льготы и иные доплаты за заслуги перед государством. В России не должно быть пенсий по регионам, заявил зампред партии Владимир Ворожцов. Об этом информирует ТАСС.

Партия также предложила сделать выход на пенсию по трудовому стажу, а не возрасту. В организации считают, что человек с 30-летним трудовым стажем имеет право выходить на пенсию, равно как военнослужащие и полицейские.

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#госдума #пенсии #пенсионеры

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