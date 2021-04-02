Партия пенсионеров предложила ввести равенство пенсии по всей России

Пунктом предвыборной кампании Партии пенсионеров стало уравнение размера пенсий по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Пунктом предвыборной кампании Партии пенсионеров стало уравнение размера пенсий по всей территории России. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что в расчет пенсии предлагается включить все "северные" льготы и иные доплаты за заслуги перед государством. В России не должно быть пенсий по регионам, заявил зампред партии Владимир Ворожцов. Об этом информирует ТАСС.

Партия также предложила сделать выход на пенсию по трудовому стажу, а не возрасту. В организации считают, что человек с 30-летним трудовым стажем имеет право выходить на пенсию, равно как военнослужащие и полицейские.