5:34 2 Апреля 2021Общество
Центр Гамалеи назвал сроки завершения последнего этапа испытаний "Спутника V"
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будут закончены в середине июня. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будут закончены в середине июня. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Специалисты центра после завершения всех исследований передадут отчет экспертам Минздрава. Отмечается, что на основе статистических данных будет приниматься решение о постоянной регистрации вакцины. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Гинцбурга, исследование сейчас проходит на стадии наблюдения за отдаленными последствиями от прививки с вакциной. По его словам, еще понадобится около двух-трех недель на подписание отчета и предоставление его в Минздрав. После завершения испытаний сильных изменений в инструкции к применению не предполагается.