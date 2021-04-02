Центр Гамалеи назвал сроки завершения последнего этапа испытаний "Спутника V"

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будут закончены в середине июня. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будут закончены в середине июня. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалисты центра после завершения всех исследований передадут отчет экспертам Минздрава. Отмечается, что на основе статистических данных будет приниматься решение о постоянной регистрации вакцины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Гинцбурга, исследование сейчас проходит на стадии наблюдения за отдаленными последствиями от прививки с вакциной. По его словам, еще понадобится около двух-трех недель на подписание отчета и предоставление его в Минздрав. После завершения испытаний сильных изменений в инструкции к применению не предполагается.