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5:34   2 Апреля 2021
Общество

Центр Гамалеи назвал сроки завершения последнего этапа испытаний "Спутника V"

Центр Гамалеи назвал сроки завершения последнего этапа испытаний "Спутника V"

Пострегистрационные испытания вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" будут закончены в середине июня. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалисты центра после завершения всех исследований передадут отчет экспертам Минздрава. Отмечается, что на основе статистических данных будет приниматься решение о постоянной регистрации вакцины. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Гинцбурга, исследование сейчас проходит на стадии наблюдения за отдаленными последствиями от прививки с вакциной. По его словам, еще понадобится около двух-трех недель на подписание отчета и предоставление его в Минздрав. После завершения испытаний сильных изменений в инструкции к применению не предполагается.

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#вакцина #пандемия #коронавирус

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