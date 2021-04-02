Пушков прокомментировал заявления США о военной помощи Украине

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву не стоит полагаться на поддержку со стороны США в случае начала военной операции против Донбасса.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Киеву не стоит полагаться на поддержку со стороны США в случае начала военной операции против Донбасса.

Политик рассказал, что даже если Киев получил соответствующее заявление от американских коллег, то слова могут значить все что угодно. Пушков отметил, что поддержка может быть в виде новых санкций против России, либо поставки оружия. Однако никакого прямого вмешательства США быть не может. Такие действия он назвал "полным безумием". Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне глава Минобороны Украины Андрей Таран сделал заявление, что американцы пообещали поддержать страну в случае конфликта с Россией. Отмечается, что украинский военный деятель провел телефонные переговоры с главой Пентагона.