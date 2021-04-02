Литератор Николай Гоголь является украинским писателем, а "пропаганда принудительно отнесла его к русским".

Литератор Николай Гоголь является украинским писателем, а "пропаганда принудительно отнесла его к русским".

Произведения писателя иногда даже в украинских школах проходят в разделе "Зарубежная литература".Родившегося на Полтавщине украинца Гоголя принудительно отнесли к другой национальности, только за то, что он писал свои книги на русском языке. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Ткаченко отметил, что Гоголь был по национальности украинец, несмотря на то, что большую часть жизни прожил в Санкт-Петербурге. Власти Украины часто высказывают сомнительные мнения об истории. Бывший президент Петр Порошенко сообщал, что создание Москвы было "опрометчивым решением киевских князей".