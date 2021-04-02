ВМС Польши отрицают нарушение международного права вблизи "СП-2"

Военно-морской флот Польши выполняет задачи, исходя из международного права.

Военно-морской флот Польши выполняет задачи, исходя из международного права.

Польское Минобороны опровергло участие в провокациях вокруг строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает в газете Rzeczpospolita.

"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом, в том числе с Конвенцией ООН о морском праве", — заявили в Минобороны.

В пресс-службе ведомства заявили, что корабль ВМФ 29 марта не пересекал границы безопасного расстояния от "СП-2". При этом самолеты M-28 Bryza совершают патрулирование районов Балтийского моря.