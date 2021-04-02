3:53 2 Апреля 2021Политика
ВМС Польши отрицают нарушение международного права вблизи "СП-2"
Военно-морской флот Польши выполняет задачи, исходя из международного права.
Военно-морской флот Польши выполняет задачи, исходя из международного права.
Польское Минобороны опровергло участие в провокациях вокруг строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает в газете Rzeczpospolita.
"Военно-морские силы Республики Польша не ведут никакой провокационной деятельности и выполняют свои уставные задачи в соответствии с международным правом, в том числе с Конвенцией ООН о морском праве", — заявили в Минобороны.
В пресс-службе ведомства заявили, что корабль ВМФ 29 марта не пересекал границы безопасного расстояния от "СП-2". При этом самолеты M-28 Bryza совершают патрулирование районов Балтийского моря.