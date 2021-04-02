Киев заявил о ненужности "символических" звонков Байдена

Киеву не нужны "символические разговоры" между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Киеву не нужны "символические разговоры" между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Разговор должен быть содержательным, заявил пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Нам нужно реальное содержание этого звонка. Президенты слегка занятые люди, и когда они разговаривают между собой, то должны решить ряд конкретных вопросов", — объяснил свою позицию Арестович.

Известно, что Байден все еще не позвонил Зеленскому. Украинский президент заявил, что это не является поводом для напряжения во взаимоотношениях с новой администрацией, а американские СМИ связывают такое долгое затишье с санкциями против украинского олигарха Игоря Коломойского.