Die Welt: ФРГ должна заниматься поставками вакцины "Спутник V" без участия Брюсселя

Российская вакцина может сильно изменить ход вакцинации в европейских странах, в том числе Германии, где произошел дефицит вакцин от коронавируса.

Российская вакцина может сильно изменить ход вакцинации в европейских странах, в том числе Германии, где произошел дефицит вакцин от коронавируса.

Власти Германии должны совершить поставки российского препарата без вмешательства со стороны ЕС. Канцлер Германии Ангела Меркель ранее сообщала, что дефицит вакцины приводит к неуверенности. Об этом информирует немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что в стране может возникнуть паника. Издание сообщило, что для предотвращения подобных последствий Меркель и Макрон планируют начать сотрудничество с Россией по вакцине от коронавирусной инфекции.