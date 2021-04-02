Жорин заявил, что не стоит делать преждевременных выводов о вине Эдварда Била

Адвокат Сергей Жорин, который защищает блогера Эдварда Била, заявил, что нельзя утверждать признание вины его подзащитным в аварии в центре Москвы.

Адвокат Сергей Жорин, который защищает блогера Эдварда Била, заявил, что нельзя утверждать признание вины его подзащитным в аварии в центре Москвы.

В СМИ была опубликована информация, что российский блогер признал свою вину в массовом ДТП на Садовом кольце. Он сообщил, что в момент происшествия находился за рулем автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нельзя утверждать, что он признал вину. Бил рассказал об обстоятельствах ДТП, но виновен или нет — для этого надо провести ряд экспертиз, снять данные с камеры. Сейчас он в статусе подозреваемого, его задержали на 48 часов, в ближайшее время будет доставлен в ИВС на Петровке", — заявил Жорин.

ДТП произошло в четверг, 1 апреля, на Садовом кольце. Спорткар Audi, за рулем которого находился Эдвард Бил, выехал на встречную полосу и врезался в четыре машины. Одна из пострадавших доставлена в больницу с тяжелыми травмами. Сейчас женщина находится в отделении реанимации.