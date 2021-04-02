Депутат Бальбек оценил слова Климкина о размещении военных США на юге Украины

США слегка "ошалели", узнав про инициативы Павла Климкина, экс-министр "смешон" в своих заявлениях. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

США слегка "ошалели", узнав про инициативы Павла Климкина, экс-министр "смешон" в своих заявлениях. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Так полиитк прокомментировал заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о размещении американских военных на юге страны. По его словам, американские солдаты могли в шутку повесить его портрет вместо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Бальбек назвал заявления украинского политика "смешными", а желания "нескромными". Он отметил, что Климкин "вошел во вкус стратегических игр", желая управлять американскими солдатами без согласования с руководством США. Климкин призвал разместить военных США на юге Украины ради безопасности региона.