Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:50   2 Апреля 2021
Политика

Госдума прокомментировала сообщения о провокациях рядом с "СП-2"

Госдума прокомментировала сообщения о провокациях рядом с "СП-2"

Неожиданная активность иностранных военных в зоне прокладки "Северного потока — 2" не более чем попытка психологического воздействия.

Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, сообщает RT. Он уверен, что это не повлечет последствий.

"Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — отметил депутат.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских понадеялся, что действия иностранных самолетов и кораблей это не "бряцанье оружием", и что такая ситуация не будет длиться слишком долго. Пока что строительные работы идут по утвержденному расписанию, заключил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#военные #строительство #северный поток - 2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров