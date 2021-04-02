Госдума прокомментировала сообщения о провокациях рядом с "СП-2"

Неожиданная активность иностранных военных в зоне прокладки "Северного потока — 2" не более чем попытка психологического воздействия.

Неожиданная активность иностранных военных в зоне прокладки "Северного потока — 2" не более чем попытка психологического воздействия.

Такого мнения придерживается первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, сообщает RT. Он уверен, что это не повлечет последствий.

"Потому что вряд ли на психологическое воздействие будет какая-то реакция. Я думаю, будет спокойное отношение и выполнение работы", — отметил депутат.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских понадеялся, что действия иностранных самолетов и кораблей это не "бряцанье оружием", и что такая ситуация не будет длиться слишком долго. Пока что строительные работы идут по утвержденному расписанию, заключил он.