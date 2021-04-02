Пранкер Эдвард Бил признал вину в ДТП в центре Москве

Известный скандальным пранками блогер Эдвард Бил признал вину в ДТП, которое накануне днем произошло на Смоленской площади в Москве. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.

Известный скандальным пранками блогер Эдвард Бил признал вину в ДТП, которое накануне днем произошло на Смоленской площади в Москве. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.

По словам защитника, в момент аварии Эдвард Бил был трезв. Однако сейчас он плохо себя чувствует, у молодого человека сильно травмирована спина. Бил намерен оказать помощь пострадавшим в аварии.

"Здесь дело не в его самочувствии, хотя он попал в тяжелую аварию. Он больше беспокоится за самочувствие пострадавшей, в настоящее время он задержан", — заявил Жорин.

Блогер задержан на 48 часов и помещен в изолятор временного содержания на Петровке, 38, сообщает телеканал РЕН ТВ.

ДТП с участием пяти машин произошло на Смоленской площади днем в четверг, 1 апреля. В аварии серьезные травмы получила находившаяся за рулем одного из авто женщина. О других пострадавших сведений нет. По данным СМИ, Эдвард Бил находился за рулем автомобиля, который выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП.