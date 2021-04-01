Киев сообщил, что США намерены поддержать Украину при конфликте с Россией

США пообещали не оставить Киев в борьбе с противником в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

США пообещали не оставить Киев в борьбе с противником в Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

Глава Минобороны Украины Андрей Таран провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе общения украинский военный деятель обвинил Россию в нежелании соблюдать режим перемирия. Он также рассказал про обстановку на линии соприкосновения в Донбассе.

Как отмечается на сайте украинского Минобороны, глава американского военного ведомства заявил, что в случае российской "агрессии" США не оставят Украину в одиночестве. Заявление Остина относится и к ситуации в Крыму.