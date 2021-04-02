Sohu: блокировка Суэцкого канала стала своеобразным подарком для России

Недавний инцидент в Суэцком канале, судоходство в котором остановилось на целую неделю из-за севшего на мель контейнеровоза, позволяет России предложить миру альтернативный маршрут между Азией и Европой – Северный морской путь.

Недавний инцидент в Суэцком канале, судоходство в котором остановилось на целую неделю из-за севшего на мель контейнеровоза, позволяет России предложить миру альтернативный маршрут между Азией и Европой – Северный морской путь.

Об этом говорится в материале китайского издания Sohu, перевод которого российским читателям подготовил информационный портал «ПолитРоссия».

По словам китайских экспертов, в результате транспортного кризиса из-за блокировки Суэцкого канала мировая финансовая система понесла миллиардные потери, но помимо финансовых последствий, эта ситуация обернется для всего мира еще и последствиями геополитическими.

«Москва уже давно говорит о преимуществах Северного морского пути (СМП) – самого короткого морского маршрута между Европой и Азией. И СССР, и Россия вложили значительные средства в развитие Арктики и сегодня российский ледокольный флот, признанный лучшим в мире, может обеспечить этот маршрут», – сообщает Sohu.

И теперь, после того, как весь мир увидел, что незапланированная ситуация с одним сухогрузом в Суэцком канале ведет к полной остановке судоходства по важнейшей водной артерии, Москва получила дополнительные аргументы в пользу своего Севморпути. К тому же маршрут по СВМ из Азии в Европу на 5 000 километров короче, чем маршрут, пролегающий через Суэцкий канал и Москва гарантирует, что ее ледоколы обеспечат круглогодичную проходимость данного маршрута, а не только в летнее время, как опасаются скептики.

Осенью 2020 года президент России Владимир Путин утвердил рассчитанную на ближайшие 15 лет Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения нацбезопасности, предугадав, по мнению авторов материала, возможный кризис в Суэцком канале и то, какую важную роль в этом случае сможет сыграть российский Северный морской путь.

«Путин не шутил. Он знал! Теперь понятно, почему он увеличил контроль над арктическим ледокольным флотом и, самое главное, создал мощный военный блок на Крайнем Севере», – восторгаются китайские эксперты.

Для логистики будущего Северный морской путь, по их словам, имеет большое значение, и Россия, которой этот маршрут принадлежит, и которая своими ледоколам сможет обеспечить судоходство в этих северных широтах, хорошо на нем заработает, даже несмотря на то, что на Арктику претендуют и другие северные страны – Канада, Норвегия, Дания и США.

Но именно Россия уже давно и успешно осваивает арктический регион, создает там свои постоянные базы, а также в последнее время регулярно демонстрирует свое военное присутствие там.

Российский президент Владимир Путин, также, как и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, не раз озвучивали планы по развитию арктической инфраструктуры.

К тому же, напоминают китайские авторы, Россия не просто имеет крупнейший в мире ледокольный флот, который уже может обеспечить бесперебойное курсирование судов по Северному морскому пути, но она уже строит дополнительные мощные и современные ледоколы для работы в Арктике.

Все это указывает на очевидность и эффективность скорой замены Суэцкого канала на Северный морской путь, который станет наиболее популярным маршрутом между Европой и Азией.