Вопрос установления мира в Донбассе может быть решено уже в скором времени при чем без участия в этом процессе украинских властей.

Вопрос установления мира в Донбассе может быть решено уже в скором времени при чем без участия в этом процессе украинских властей.

Такое предупреждение в интервью изданию «Украина.ру» озвучил глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя состоявшиеся 30 марта онлайн-переговоры лидеров стран «нормандской четверки», на которые не был приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

В результате президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель, обсудили актуальные вопросы, в том числе и обострение военного конфликта в Донбассе, без украинской стороны.

«Это может довести ситуацию действительно до того, что вопрос мира на Донбассе будут решать строго, но без участия Киева. Факт подобных переговоров такую перспективу приближает», — считает Золотарев.

Напомним, бывший актер и шоумен Владимир Зеленский стал президентом Украины, победив на выборах 2019 года. В ходе избирательной кампании и в своей инаугурационной речи Зеленский дал украинцам множество обещаний, в том числе остановить войну в Донбассе, а также привлечь к ответственности предыдущее руководство страны. Однако ни одно из своих обещаний избирателям Зеленский не выполнил.

Как заявила ранее по этому поводу обозреватель портала «Евразия», замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева, президенту Зеленскому нет дела до собственной страны и своего народа, и его не интересует ни продолжение войны в Донбассе и невыполнение Минских соглашений, ни обрушение экономики Украины.