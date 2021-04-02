Вассерман: заявление Столтенберга — угроза начала новой войны

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг прямым текстом заявил, что теперь НАТО не нуждается в поводе для того, чтобы на кого-то напасть.

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг прямым текстом заявил, что теперь НАТО не нуждается в поводе для того, чтобы на кого-то напасть.

Об этом в материале для сайта РЕН.тв пишет известный российский публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя выступление Столтенберга в Университете Южной Флориды, которое было посвящено теме «Будущее НАТО».

«Мы никогда не предоставим своему потенциальному противнику привилегию знания в точности, когда мы задействуем статью 5 (Североатлантического договора). Но мы ясно говорили, что будем задействовать статью 5, когда сочтем это необходимым. Кроме того, мы можем задействовать статью 5, когда видим агрессию с применением иных средств, а не обычных военных средств», — заявил генсек НАТО.

Как объясняет Анатолий Вассерман, пятая статья Североатлантического договора подразумевает, что все страны-члены Альянса обязаны провести между собой консультации в случае, если одна из них подвергнется нападению извне.

«Формулировка обтекаемая: советоваться еще не значит действовать. И не распространяется на случаи, когда сам член НАТО на кого-то нападет», — отмечает эксперт.

При этом Вассерман напоминает, что всего несколько лет назад, НАТО отказались поддержать Турцию, истребители которой сбили над Сирией российский штурмовик. Тогда руководство Альянса заявило турецким властям: сами нанесли удар, сами и расхлебывайте последствия. Однако теперь ситуация изменилась и не ясно, что именно в НАТО могут счесть поводом для применения пятой статьи.

«Специалисты открытым текстом говорят: заявление Столтенберга — по сути, угроза начала новой войны. И фокус в том, что теперь Столтенберг прозрачно намекает: речь идет не только о членах НАТО, но и о государствах, интересующих НАТО с гастрономической точки зрения. Открытым текстом называю: Грузия, Молдавия, Украина», — пишет Вассерман.

По его словам, Столтенберг напоминает о том, что было объявлено еще в 2008 году – что рано или поздно Грузия и Украина станут членами Североатлантического военного блока, и именно поэтому их вооружение и управление войсками уже сейчас постепенно приводится в соответствие с западными стандартами.

Также Вассерман, переводя с дипломатического языка на обычный, сообщает, что Столтенберг пообещал Украине «крышу» на случай очередной попытки провести в Донбассе террористическую операцию.

«И открытым же текстом отвечаю: у нас хватит средств, чтобы в случае выхода конфликта в открытую фазу эта крыша начала протекать, — подчеркивает аналитик в заключение. — Так что умерьте свой пыл, товарищ Столтенберг. Неужто не помните, что Вам открытым текстом сказано: "а зачем нам такой мир, если в нем не будет России?"».

Напомним, эти слова были произнесены российским президентом Владимиром Путиным в фильме «Миропорядок-2018», в котором глава государства рассуждал о том, в каком случае Россия может принять решение об использовании ядерного оружия.

В частности, президент заявил, что у России есть полное законное право на ответный удар в том случае, если кем-то будет принято решение о ее уничтожении. В этом случае, подчеркнул Владимир Путин, мир и человечество столкнутся с глобальной катастрофой.