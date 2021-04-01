"Не стоят внимания": Познер высказался по инциденту в Грузии

Устроившие шабаш в Тбилиси не стоят внимания. Так впервые прокомментировал вспыхнувшие из-за его приезда в город протесты журналист Владимир Познер.

Устроившие шабаш в Тбилиси не стоят внимания. Так впервые прокомментировал вспыхнувшие из-за его приезда в город протесты журналист Владимир Познер.

Познер объяснил, почему он ни дал ни одному СМИ свой комментарий по поводу произошедшего.

"Много чести", — отметил Познер.

Он подчеркнул, что не намерен больше распространяться на эту тему. Об этом сообщается на официальном сайте "Познер Online".

Накануне вечером в Грузии после прилета Познера грузинские активисты вышли к отелю-ресторану, где ужинал российский журналист со своими гостями и потребовали его покинуть страну. Познер был вынужден улететь в РФ. Протестующие обвиняют Познера в непристойных высказываниях о территориальной целостности страны.