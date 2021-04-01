Голодовка Навального заставила Соболь прервать молчание

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь заявила о себе после длительного молчания. Поводом для этого послужила объявленная голодовка осужденного блогера Алексея Навального.

Юрист признанного иноагентом ФБК Любовь Соболь заявила о себе после длительного молчания. Поводом для этого послужила объявленная голодовка осужденного блогера Алексея Навального.

Соболь прервала молчание 1 апреля, когда на ее странице в Facebook был опубликован комментарий с требованием предоставить помощь блогеру в тюрьме, где якобы ухудшается его состояние здоровья. Пост пометили подписью, что текст опубликован ее "коллегами", так как сама Соболь находится под домашним арестом и ей запрещено пользоваться интернетом. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Соболь вспомнила свой опыт голодовки, написав, что самой сложной является первая неделя, когда организм еще сталкивается со стрессом из-за отсутствия пищи. Она также назвала тот месяц голодания "беспрецедентно тяжелым" и выразила опасения в связи с условиями, в которых голодает Навальный.

Юрист напомнила о себе, воспользовавшись голодовкой "соратника", почему был выбран именно этот момент, непонятно. Другие действия Соболь также свидетельствуют, что она намеренно обращает внимание на себя. Например, так активистка делала, провоцируя правоохранителей на перевод из-под домашнего ареста в СИЗО.