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21:51   1 Апреля 2021
Политика

Правительство Украины утвердит стратегию развития экономики Донбасса

Правительство Украины утвердит стратегию развития экономики Донбасса

План экономического развития Донецкой и Луганской областей направят на утверждение в правительство Украины до конца первого полугодия, заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

В конце прошлого года Киев утвердил концепцию будущей стратегии развития экономики этих регионов, одобрив политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской народных областей, напомнил Резников. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Теперь планируется разработать стратегию, утвердить ее в правительстве и начать создавать пакеты законодательных актов. Резников также напомнил о законопроекте о политике переходного периода для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В скором времени его представят публично, а оценку должна дать и Венецианская комиссия.

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#донбасс #украина #экономическое развитие

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