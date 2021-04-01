Правительство Украины утвердит стратегию развития экономики Донбасса

План экономического развития Донецкой и Луганской областей направят на утверждение в правительство Украины до конца первого полугодия, заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

План экономического развития Донецкой и Луганской областей направят на утверждение в правительство Украины до конца первого полугодия, заявил вице-премьер-министр Алексей Резников.

В конце прошлого года Киев утвердил концепцию будущей стратегии развития экономики этих регионов, одобрив политическое предложение по развитию подконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской народных областей, напомнил Резников. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

Теперь планируется разработать стратегию, утвердить ее в правительстве и начать создавать пакеты законодательных актов. Резников также напомнил о законопроекте о политике переходного периода для неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. В скором времени его представят публично, а оценку должна дать и Венецианская комиссия.