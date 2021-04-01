Сломавшая руку Стриженова решилась посмотреть на свое падение в эфире

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала историю, которая произошла с ней во время съемок на Первом канале. Звезда поделилась ей в Instagram.

Телеведущая Екатерина Стриженова рассказала историю, которая произошла с ней во время съемок на Первом канале. Звезда поделилась ей в Instagram.

Знаменитость решила рассказать о смешном инциденте в честь 1 апреля, который традиционно считается днем шуток и розыгрышей. Стриженова призналась, что история приключилась с ней во время записи одного из последних эфиров. Звезда показала поклонникам видео, на котором она падает во время съемок. Как отметила телеведущая, это дорого ей обошлось.

"Самое глупое, что со мной случилось в последнее время — это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось. ... Вот лежу теперь в больнице и думаю: "За что мне все это?". Или правильнее спрашивать: "Для чего"?!"" — задала риторический вопрос знаменитость.

Сейчас она находится на лечение в медицинском центре. Дело в том, что из-за падения Стриженова сломала руку. Недавно с поддержкой в ее сторону выступил ведущий Артем Шейнин. Он заявил, что молится за здоровье коллеги и пожелал, чтобы она как можно быстрее возвращалась на площадку.