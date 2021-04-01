Иск российского писателя о соавторстве в фильме "Аватар" впервые рассмотрят в суде

Литератор Руслан Закриев подал в суд на режиссера "Аватара" Джеймса Кэмерона и требует признания соавторства над сценарием.

Литератор Руслан Закриев подал в суд на режиссера "Аватара" Джеймса Кэмерона и требует признания соавторства над сценарием.

Писатель еще в 2015 году обвинил голливудского режиссера в плагиате, так как тот, по его мнению, использовал в "Аватаре" сюжетные линии из его романа "Секретное оружие". Изначально суд не соглашался рассматривать дело, ссылаясь на отсутствие доказательств нахождения представительства ответчика 20th Century Fox International.

Однако спустя пять лет Московский городской суд принял решение, что иск Закриева будет все-таки рассматриваться в России, сообщил ФАН. Он уточнил, что не собирается просить 10 миллионов долларов в качестве компенсации, а будет требовать соавторства и появления своей фамилии в титрах.