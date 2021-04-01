Журналисты указали на взаимодействия соратников Навального с Соросом

Сторонники скандального российского блогера Алексея Навального рассказали о связях с фондами Джорджа Сороса — подробности описали журналисты Nation News.

Сторонники скандального российского блогера Алексея Навального рассказали о связях с фондами Джорджа Сороса — подробности описали журналисты Nation News.

Начальник штабов Алексея Навального Леонид Волков написал в своем Telegram-канале пост, где рассказал о разговоре с менеджером банка, просившем предоставить договор о неком переводе 11 лет назад. В публикации Волков признал тот факт, что являлся "Соросовским студентом" и, как следствие, имел прямое отношение к фонду американского миллиардера и сторонника "открытого общества".

Еще один сторонник Навального, экономист Владимир Милов, также однажды упоминал о своей связи с Соросу. В "Обнимашках с диктаторами" он заявил, что встречался с миллиардеров из США в Америке в 2006 году. По словам Милова, тогда Сорос произвел на него впечатление немощного старика, который уже не способен плести интриги и слабо представляет картину того, что происходит в России.

"Историческая роль его неоспоримая, но сложно представить, что он может теперь на что-то влиять", — сказал он.

В интервью с профессором Парижской школы политических исследований Sciences Po Сергеем Гуриевым в 2012 году американский миллиардер назвал большой ошибкой курс Москвы по препятствованию иностранного влияния на происходящее в стране. По мнению Сороса, это приведет государство к упадку. Соответственно, поступивший в Массачусетский университет и защитивший докторскую с поддержкой иностранных фондов Гуриев, и разделяющие западные ценности Милов с Волковым положительно отзываются о фигуре Сороса и готовы воплотить его идеи в реальность.

Напомним, на родине Сороса в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан объявил миллиардера персоной нон-грата с дальнейшим запретом на деятельность его фонда в стране. Сам Сорос является организатором "цветных революций", самые известные из которых прошли на Украине и в Грузии.