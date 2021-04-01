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20:40   1 Апреля 2021
Политика

Депутат Анохин объяснил свое решение участвовать в праймериз

Депутат Анохин объяснил свое решение участвовать в праймериз

Депутат Законодательного собрания Андрей Анохин намерен участвовать в праймериз "Единой России". Политик уверен в необходимости перемен.

Андрей Анохин объяснил Федеральному агентству новостей, что парламент должен полностью обновиться и измениться. Тотальная перезагрузка происходящего должна случиться в Законодательном собрании, подчеркнул он. Депутат 1 апреля подал необходимые документы для участия в праймериз по выдвижению кандидатов на парламентские городские выборы.

"Считаю, что в Законодательном собрании Санкт-Петербурга должны быть возобновлены принципы свободы слова, принципы критики, которая должна быть услышана", — отметил Анохин.

По его мнению, необходимо обсуждать все предлагаемые депутатами законы. Именно такие взгляды побудили политика к участию в праймериз.

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