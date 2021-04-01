20:26 1 Апреля 2021Общество
Суд Москвы зарегистрировал иск RT и Красовского против Гозмана
Телеканал RT и его журналист Антон Красовский подали иск в суд на общественного деятеля Леонида Гозмана и издание "Новая газета".
Телеканал RT и его журналист Антон Красовский подали иск в суд на общественного деятеля Леонида Гозмана и издание "Новая газета".
Иск пока не приняли к рассмотрению. В настоящее время основания исковых требований в карточке не указаны. Случай будет рассматривать судья Андрей Чадов, который специализируется на делах о защите деловой репутации.
"Новая газета" опубликовала 9 марта статью Гозмана, в которой упоминался Красовский. Автор публикации утверждал, что журналист в прямом эфире шоу на RT изложил суть телефонных разговоров Гозмана с бывшим депутатом Госдумы Игорем Яковенко.
Красовский подтвердил, что иск связан с опубликованной статьей, передает РИА Новости. В свою очередь, Гозман сообщил, что ничего не знает об указанном иске.